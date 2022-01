CAN 2021 : Choupo-Moting incertain ? Le verdict est tombé

Plus de peur que de mal. Eric-Maxim Choupo-Moting est sorti de l’infirmerie. L’attaquant camerounais avait quitté l’entraînement de manière prématurée jeudi en raison d’une douleur aiguë du genou droit. Selon des informations officielles, l’IRM passée après son entrée à l’infirmerie « n’a révélé aucune lésion nécessitant un arrêt ». En d’autre terme, la participation du pensionnaire du Bayern Munich à la CAN dès le 9 janvier prochain n’est pas menacée. Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers débutent la compétition contre le Burkina Faso.

