Au terme d’une rencontre on ne peut plus maîtrisée par les Tigres d’Asie, le Cameroun s’est logiquement incliné devant la Corée du Sud (1-0) ce mardi au stade de la Coupe du monde de Séoul, en match amical.

Plus forts. Les Tigres d’Asie étaient simplement beaucoup plus forts que les Lions indomptables ce mardi au stade de la Coupe du monde de Séoul. Face à une équipe du Cameroun inexistante au milieu de terrain et fébrile dans les côtés, la Corée du Sud s’est facilement imposée 1-0, à l’occasion de ce match amical préparatoire pour le Mondial Qatar 2022.

Onana ne peut pas tout faire seul

Merci qui ? Merci André Onana. Grâce à leur gardien, les hommes de Rigobert Song ont pu limiter la casse. Les Lions indomptables auraient en effet pu prendre une avalanche de buts si leur dernier rempart n’avait pas multiplier des arrêts décisifs.

Les locaux démarrent en effet la rencontre avec un gros pressing. Très vite, le gardien camerounais est mis en alerte par un Woo-Yeong Jeong qui saute plus haut que Nkoulou et Castelletto pour placer une tête. Sa tentative est bloquée par André Onana qui réalise un superbe arrêt (4e). Le gardien camerounais se déploie quelques instants plus tard pour repousser une frappe de Hee-Chan Hwang (6e). Et pendant qu’il se battait pour limiter les dégâts derrière, offensivement, ses coéquipiers avaient énormément de mal à exister. Excepté sur une frappe dans les nuages de Moumi Ngalameu (27e).

Assiégée par une équipe sud-coréenne qui a littéralement confisqué la balle et qui opère par les côtés, la défense camerounaise flanche. Woo-Yeong Jeong reçoit une passe précise dans la surface et déclenche un tir instantané. Le ballon est repoussé par André Onana avant d’être repris par Heung-Min Son qui prend le rebond aux six mètres et place une tête parfaite (1-0, 35e). Bryan Mbeumo réagit pour le Cameroun, mais sa frappe, contrée par un défenseur, file droit sur la barre (43e).

Au retour des vestiaires, rien n’a changé. Les Sud-coréens dominent toujours le jeu et donnent le rythme. Woo-Yeong Jeong est le premier à se montrer dangereux. Le milieu de terrain de Fribourg place une tête à bout portant après une passe lobée dans la surface, mais celle-ci passe de peu à gauche du but. La balle passe derrière le but et l’équipe de Cameroun bénéficie d’un 6 mètres (48e).

Léandre Tawamba peut s’en vouloir

A peine rentré en jeu à la place de Gaël Ondoua, Olivier Ntcham réagit, mais voit sa frappe passer loin des filets de Seung-Gyu Kim (52e). Martin Hongla s’y met à son tour, mais sa frappe est plus cadeau pour le gardien adverse qu’une frappe (71e). Léandre Tawamba pouvait ensuite faire mieux. Lancé dans le dos de la défense sud-coréenne, l’attaquant d’Al Taawoun faisait une… passe au gardien des Tigres d’Asie (90e+4) qui s’imposent finalement.