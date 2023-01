Auteur d’une performance XXL, André Onana et l’Inter Milan relancent la Serie A en s’imposant face à Naples et Zambo Anguissa (1-0) qui connaissent leur première défaite de la saison en championnat.

André-Frank Zambo Anguissa et Naples, le leader, étaient sous pression à l’occasion de son déplacement sur la pelouse de l’Inter Milan mercredi. Et après 90 minutes d’un grand combat, les Milanais, bien aidé par un André Onana auteur d’une performance XXL, s’imposent 1-0 face à des Napolitains qui étaient jusqu’à présent invaincus en championnat.

Les Intéristes peuvent en effet remercier leur gardien. Toujours aussi intéressant dans le jeu au pied, André Onana a éviter le naufrage aux siens en enlevant deux ballons dangereux. D’abord à la 52e minute, lorsqu’il effectue un superbe arrêt sur une frappe de Victor Osimhen. Et en fin de match (90e), lorsqu’il montre sa technique en faisant un bel arrêt sur cette frappe de Giacomo Raspadori.

Le match

Après un premier acte équilibré, où les deux équipes auront eu des occasions, la différence s’est faite au retour des vestiaires grâce à une réalisation de Dzeko juste avant l’heure de jeu (1-0, 56e). Dès lors, on a assisté à un match avec de belles opportunités pour Naples qui a toujours buté sur un solide Onana, mais aussi d’énormes occasions pour des Intéristes trop imprécis qui n’auront pas su creuser la marque. Qu’importe, l’Inter Milan s’impose 1-0 et reprend la quatrième place au classement avec 33 points. Naples et Zambo Anguissa, lui-aussi auteur d’un match canon, conservent la place de leader avec 41 points. Derrière, l’AC Milan est deuxième avec 36 points, devant la Juventus, troisième avec 34 unités. La seconde partie de saison promet d’être folle !