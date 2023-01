Considéré comme l’un des héros de la victoire de l’Inter Milan mercredi contre Naples (1-0), André Onana ne s’est pas empêché de savourer sa performance XXL en fin de match.

Si Dzeko a inscrit le but de la victoire, André Onana a surtout permis à l’Inter Milan de ne pas prendre de but face à la meilleure attaque de Serie A mercredi, lors de la 16e journée du championnat. Dans ce duel au sommet, les Nerazzurri ont pris le meilleur sur les Azzurri en s’imposant sur la plus petite des marques 1-0. S’exprimant en zone mixte après la rencontre, André Onana, auteur d’un clean sheet, s’est dit heureux de ce résultat.

« Je pense qu’en jouant comme ça on peut jouer contre toute l’équipe. Maintenant on a déjà hâte au prochain match. Oui, je pense que oui. Aujourd’hui, c’était trop important de gagner, je suis content que nous l’ayons fait. Ce fut un match décisif pour la Serie A, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde », a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone au micro de Rai Sport.

S’il est si fier, c’est parce que « c’est si important de réaliser un clean sheet ». « Je savais, déclare André Onana, que Naples nous donnerait des difficultés aujourd’hui, et j’étais prêt pour ça. Nous avons fait un travail incroyable aujourd’hui. On a bien défendu, en suivant parfaitement les consignes du coach, on n’a pas encaissé de but à la meilleure attaque d’Italie, je pense que c’était un véritable exploit. Je suis fier de ma défense et de mes coéquipiers ».