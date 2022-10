En Allemagne, malgré le fait qu’il ait eu du retard dans sa préparation à cause des blessures, Choupo-Moting flambe. Dans un groupe de stars comme le Bayern Munich, on l’apprécie franchement. Il faut dire que sa polyvalence a fait que l’on oublie qu’il fut formé comme attaquant de pointe. Son entraineur, Nagelsmann, a peut-être compris comment tirer profil de son large éventail. Des pistes d’apprentissage en vue de la Coupe du Monde pour le sélectionneur-manager des Lions Indomptables?

Ce mercredi en match de coupe, il s’est démarqué de la grosse offensive de l’équipe. Les autres ont aussi bien fait. Jamal Musiala (un but) et Serge Gnabry (une passe décisive) ont également impressionné dans la victoire. Mais le jeu du Lion Indomptable, comme son sourire a brillé sous les projecteurs.

Il a d’ailleurs été élu Homme du match de cette rencontre avec une recette de deux buts, une passe décisive. Mais l’international camerounais est actuellement sur toutes les lèvres et pas seulement à cause des chiffres. « Sa façon de jouer, de tenir le ballon et son physique sont bons pour nous », a déclaré l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann.

Choupo-Moting, un repositionnement salutaire

Repositionné en ataquant de pointe, il permet à ses coéquipiers de mieux developper leur jeu. Avec sa stature imposante, 1m91, il tient ses couvreurs occupés. Pour un grand bonhomme, il a une grande technique. Son coéquipier Leon Goretzka le qualifie de « grand joueur »: « Il joue simplement. » Incidemment, cette thèse est également étayée par des chiffres : en quatre matchs de Coupe D’Allemagne pour le FC Bayern, Choupo–Moting, a marqué huit buts. Aucun joueur n’a plus contribué au but depuis le début. de la saison 2020/21 de la Coupe que le natif de Hambourg. Il affiche une recolte de douze (huit buts, quatre passes décisives).

Eric Maxim Choupo–Moting a non seulement impressionné contre Augsbourg avec ses buts et une passe décisive, mais aussi par sa technique et son aisance dans les combinaisons.

Et sa modestie en fait une personne appréciée dans les vestiaires. Que répond t-il quand on souligne son exploit ? « Je me donne à fond à l’entraînement tous les jours, je m’amuse avec les gars. Nous avons une super équipe. » Et : « Je suis très content d’avoir aidé l’équipe avec mes objectifs et mon engagement. »

Mais en bon camerounais, Eric Maxim Choupo–Moting a déjà ses objectifs. Et ils sont élévés. « Notre objectif, c’est d’aller en finale et de gagner la coupe. » Personne dans le camp du Bayern ne le contredira car : tout le monde aime Choupo.