Angola: les Lions U23 et le scandale des terrains d’entraînement

Les Lions U23 de Guy Feutchine sont en Angola pour la phase aller des qualifications de la prochaine CAN de la catégorie. Arrivés mercredi, joueurs et encadreurs se sont retrouvés ce jeudi matin pour une séance d’entrainement. Ils vont découvrir qu’en lieu et place de terrain de pratique, on les a emmené dans un véritable dépotoir.

Et pourtant, l’Angola n’est pas un pays qui manque d’infrastructures. Ses clubs sont habitués à jouer les compétitions africaines. Plusieurs de ces clubs disposent de complexes sportifs de très haut standing. Pourquoi les Lions U23 se retrouvent-ils dans un terrain démuni tel que ce jeudi matin ?

Arrêt sur images…