Sans inspiration face à Clermont (0-1) dimanche dernier, l’attaquant camerounais Karl Toko Ekambi et plusieurs de ses coéquipiers font les frais des critiques de nombreux fans de l’Olympique Lyonnais.

Karl Toko Ekambi a eu du mal à exister face à Clermont (0-1) dimanche dernier. L’attaquant camerounais a été peu disponible, ne proposant pas assez de solutions à ses partenaires. L’ancien Sochalien a toutefois posé quelques soucis à ses adversaires en provoquant les deux premiers cartons jaunes clermontois sur ses percées axiales. Sans plus. Une prestation insipide de l’ancien joueur de Villarreal et de certains de ses coéquipiers qui pousse la communauté lyonnaise à réclamer la promotion de certains jeunes du centre de formation.

L’envie, dit-on à Lyon, est clairement de voir le travail de l’Académie être récompensé plutôt que de payer des millions d’euros de transferts et de salaires à des joueurs intéressants ailleurs mais qui perdent leur niveau et toute envie une fois chez les Gones. A Lyon, la soupe est bonne, et ce n’est pas la première fois que ce constat est fait.