Le derby qui va opposer ce l’Inter Milan à Naples aura une forte odeur de derby camerounais avec d’un côté le gardien intériste André Onana et de l’autre, le milieu napolitain André Zambo Anguissa.

Tous deux présents à la Coupe du monde au Qatar, André Onana et André Zambo Anguissa se retrouvent ce soir. Mais dans des camps opposés. Les deux Camerounais vont s’affronter dans le cadre du choc de cette 16e journée de Serie qui va opposer l’Inter Milan au SSC Naples. Un choc de haute facture pour débuter l’année 2023.

Seulement 5e de Serie A, l’Inter et Onana ont toujours envie de terminer champions comme il y a deux ans. Les Intéristes doivent cependant démarrer l’année par une victoire face à Naples qui se trouve déjà 11 points devant. Ayant fini avant la Coupe du Monde par 2 victoires face à l’Atalanta (2-3) et Bologne (6-1), l’Inter a fait une belle campagne de matchs amicaux avec 4 succès et 1 nul.

La mission s’annonce pourtant ardue. Naples et Zambo Anguissa ont été incroyables pendant la première partie de saison (13 victoires et 2 nuls en 15 journées) qu’ils ont terminé avec 11 succès consécutifs. Même si le club a ensuite eu du mal pendant ses matchs amicaux de décembre. Après deux succès difficile face à Antalyaspor et Crystal Palace, le Napoli a perdu contre Villarreal (2-3) et a sombré face à Lille (1-4). Ces résultats ne sont pas les bienvenus avant une reprise se faisant sur la pelouse de San Siro. Chaque équipe devra miser sur son Camerounais.