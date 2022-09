Sans trop forcer, Michaël Ngadeu et La Gantoise ont imposé leur loi jeudi face aux Shamrock Rovers (3-0), à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue Europa Conférence. Le défenseur camerounais était titulaire.

Tenus en échec il y a une semaine sur le terrain de Molde (0-0), Michaël Ngadeu et La Gantoise se devaient de l’emporter face aux Shamrock Rovers ce jeudi pour définitivement lancer leur campagne en Ligue Europa Conférence. C’est chose faite. Les Buffalos se sont facilement imposés 3-0.

La Gantoise se montre en effet dangereuse dès les premiers instants de la rencontre. Alors qu’on joue la 9e minute, Hong alerte Fofana qui remet subtilement à Hugo Cuypers. L’ancien attaquant du KV Mechelen place au ras du poteau et ouvre le score pour les locaux (1-0, 9e). Neuf minutes plus tard, de la tête, Vadis Odjidja inscrit le but du break d’une magnifique reprise depuis l’extérieur du rectangle (2-0, 18e).

Ngadeu et La Gantoise leaders

Les visiteurs tentent de réagir, mais Michaël Ngadeu et ses partenaires de la ligne défensive ne leur laissent aucune chance. Toutes les tentatives visant à tromper Paul Nardi sont vaines. Quand ce n’est pas la défense qui réagit, c’est le gardien lui-même qui s’illustre en repoussant le danger. Et on ne peut pas en dire autant de son collègue de l’équipe adverse. Puisqu’à la 65e minute, les locaux trouvaient encore le chemin des filets d’Alan Mannus. La Gantoise s’impose 3-0 et prend la première place du groupe à égalité avec Djugarden, qui s’est imposé 3-2 face à Molde dans le temps additionnel.