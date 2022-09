Karl Toko-Ekambi, Lacazette et les leaders de lOlympique Lyonnais n’auront pas droit à l’erreur dimanche face au PSG. Parole de l’entraîneur des Gones, Peter Bosz qui a fixé l’objectif ce vendredi en conférence de presse.

Lyon reçoit le Paris Saint-Germain dimanche, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Après deux défaites consécutives contre Lorient (3-1) et l’AS Monaco (2-1), les Gones n’ont pas droit à l’erreur. Peter Bosz en attend beaux de ses joueurs. Notamment Karl Toko-Ekambi, Lacazette et les autres leaders de l’équipe.

« Ils devront montrer aux autres qu’ils n’ont pas peur contre le PSG. Ils doivent montrer comment on peut gagner ce match. Mais ce n’est pas que contre le PSG, cela doit être le cas pour tous les matches», a indiqué Peter Bosz ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OL est convaincu que le choc contre le champion en titre est une superbe opportunité.

Un challenge énorme

« Tout le monde sait que le PSG joue très bien, a une super équipe. C’est un challenge énorme pour nous, dit-il. On avait montré la saison passée qu’on pouvait bien jouer contre eux… Le système peut changer. Je regarde d’abord notre équipe et notre façon de jouer. On analyse aussi l’adversaire. Le PSG joue différemment par rapport à la saison passée. Ce n’est pas le match le plus important de la saison, on ne peut pas dire ça… ».

Si sur le papier Kylian Mbappe et ses coéquipiers partent favoris, l’entraîneur des Gones croit avoir trouver l’astuce pour fausser les pronostics. « On travaille sur le marquage préventif, cela demande de la communication. J’ai vu des équipes essayer de presser contre le PSG, d’autres ont défendu plus bas. Beaucoup de choses dépendent du PSG », a-t-il expliqué.