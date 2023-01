Au terme d’un match de haute facture, Junior Onana et le RC Lens ont fait jeu égal (2-2) avec Strasbourg mercredi, lors de la 18e journée de Ligue 1.

Vainqueur du Paris Saint-Germain (3-1) le 1er janvier, le RC Lens de Jean Onana s’est heurté à une équipe de Strasbourg et Gerzino Nyamsi robuste mercredi, lors de la 18e journée de Ligue 1. Tout porte à croire qu’il était écrit que cette rencontre devait se terminer sur un résultat nul (2-2). Même si les deux formations ont offert un superbe spectacle au public de la Meinau.

73' (2-2)



🔄 Jean Onana cède sa place à Lukasz Poreba dans la foulée.#RCSARCL pic.twitter.com/y1e8kNIQky — Racing Club de Lens (@RCLens) January 11, 2023

Le RC Lens avait pourtant ouvert le score dès la 11e minute. Soit 7 minutes après le carton jaune servi à Jean Onana (4e). Le milieu de terrain a tout de même réalisé un bon travail dans l’entrejeu. Même si Prcic (13e) et Gameiro (16e) permettaient à Strasbourg de mener quelques instants plus tard. Openda devait alors puiser au fond de lui pour ensuite égaliser (2-2, 33e). Sans doute une maigre consolation pour les Lensois qui voient leur rival et leader au classement, le PSG reprendre six points d’avance.