Mal embarqué dans un match peu emballé, Toko Ekambi et Lyon ont buté sur un Jean-Charles Castelletto et Nantes solides défensivement ce mercredi.

La course à l’Europe est toujours mal embarquée pour Karl Toko Ekambi et l’Olympique Lyonnais. En déplacement à Nantes ce mercredi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, l’attaquant camerounais et son club ont concédé un second match sans victoire (0-0). La faute notamment à une défense nantaise bien construite autour d’un Jean-Charles Castelletto solide.

Le défenseur central camerounais s’est comporté en patron dans cette partie, avec des interventions pleines d’autorité dans la surface qui ont permis d’éloigner le danger à plusieurs reprises, à l’image du tir de Cherki qu’il contre en fin de match. Si Ignatius Ganago, entré en jeu à la 68e n’a pas brillé, en face, Toko Ekambi (4 buts en 18 matchs de L1) s’est montré toujours aussi généreux.

L’ailier camerounais s’est beaucoup démené et il se trouve à l’origine de plusieurs actions lyonnaises, notamment en combinant avec Kumbedi de l’autre côté. Il aura toutefois manqué à l’ancien joueur de Villarreal « ce coup de rein pour faire la différence et son tir dans la surface a manqué de puissance pour inquiéter Lafont à l’heure de jeu », commente Maxifoot. Toujours aussi inconstant, l’Olympique Lyonnais n’a donc pas convaincu au terme d’un match globalement décevant. Classé 8e, le club rhodanien aura bien du mal à revenir dans la course à l’Europe.