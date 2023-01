Le défenseur camerounais, qui s’est fait remarquer lors de la récente Coupe du monde au Qatar, Christopher Wooh, n’a eu droit qu’à 6 minutes sous le maillot de Rennes mercredi, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1.

Titulaire lors des deux précédents sorties du Stade Rennais, Christopher Wooh a débuté sur le banc mercredi à Clermont. Le défenseur camerounais, qui s’est fait remarquer lors de la récente Coupe du monde au Qatar n’a eu droit qu’à 6 petites minutes, à l’occasion de cette 18e journée de Ligue 1. Résultat des courses, son club s’est incliné 2-1.

En effet, la victoire en Coupe de France contre Bordeaux (2-1) laissait penser que Rennes avait digéré la grave blessure de Terrier. Mais l’absence du meilleur joueur rennais s’est fait ressentir sur la pelouse de Clermont. Longtemps peu inspirés dans le jeu, les Rennais ont été menés après une demi-heure sur un but de Kyei (31e). Si Kalimuendo a égalisé en seconde période (74e), le club breton a craqué, à neuf contre onze (après les expulsions de Bourigeaud et Omari), en concédant un but de Gastien dans les arrêts de jeu (90e+5).