LDC : Jérôme Onguéné et Salzbourg dans l’histoire

Jérôme Onguéné et le RB Salzbourg vont disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce sera la première de l’histoire du club autrichien. Le défenseur camerounais et ses coéquipiers ont validé leur ticket mercredi, grâce à une petite, mais significative victoire, contre les Espagnols de Séville (1-0). Après une première période serrée, les locaux sont définitivement sorti les griffes dès l’entame du second acte. Sonnés par une frappe de Munir El Haddadi qui s’écrase sur la barre transversale (48e), les Taureaux réagissent deux minutes plus tard avec un Adeyemi à la baguette. L’Allemand s’est libéré de son marquage et s’est mis en évidence en adressant une délicieuse balle à Noah Okafor, qui l’a transformée avec sang-froid pour inscrire l’unique but de la partie (50e).

Ngamaelu et Nsamé calent

« L’étoile de Salzbourg brille ce soir sur le football européen. Cela semblait être un rêve fou pendant si longtemps - mais nous l’avons fait. En tant que plus jeune équipe de la compétition cette saison, nous avons atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA pour la toute première fois ! Nous avons obtenu notre place en huitième de finale le dernier jour du match et pouvons fièrement nous vanter de faire partie des 16 meilleures équipes d’Europe. Nous avons ainsi écrit l’histoire du club », a communiqué le RB Salzbourg sur son site officiel.

Jérôme Onguéné n’est cependant pas le seul international camerounais qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich), Joël Matip (Liverpool) et André Onana (Ajax Amsterdam) sont également qualifiés. Ce qui n’est pas le cas pour Nicolas Moumi Ngamaleu et Jean-Pierre Nsamé dont le club, Young Boys termine dernier du groupe F, malgré le nul 1-1 concédé mercredi contre Manchester United.