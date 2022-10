Jean-Pierre Nsamé : « j’ai un club où l’on m’aide quand ça ne va pas »

Auteur de son huitième but de la saison en championnat dimanche, Jean-Pierre Nsamé est en tête du classement des scoreurs de la Credit Suisse Super League. Après un séjour raté à Venise en Italie, l’attaquant de 29 ans est heureux d’être de retour chez les Jaunes et noirs.

« Je suis de retour à Berne depuis l’été et cela me fait tout simplement du bien. Ici, je suis chez moi, j’ai un club où je suis soutenu et où l’on m’aide quand ça ne va pas bien ou quand je suis blessé. Je connais bien la ville, j’aime les gens, et nous avons une équipe géniale à YB. Tout cela a un effet positif sur mon état d’esprit », a déclaré Jean-Pierre Nsamé pour le site internet de son club.