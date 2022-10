Choupo-Moting et les médias : histoire d’un désamour

Entre Eric Maxim Choupo-Moting et les médias, ça n’a jamais été le parfait amour. Loin s’en faut ! Ce joueur talentueux n’a jamais eu la reconnaissance qu’il mérite. A s’en tenir aux multiples critiques et autres récriminations à son encontre, l’attaquant serait un joueur « peu fiable », « peu décisif », tant en équipe nationale qu’en club. Comme pour mieux se faire entendre, chacun y va de sa petite pique. A l’instar de Claude Leroy. L’ancien sélectionneur des Lions a un seul fait d’armes. La CAN remportée en 1988 avec une équipe talentueuse du Cameroun. Il estime que Choupo est un joueur sympathique mais qui manque de patriotisme. Et « qui ne peut pas se sacrifier sur un terrain pour son pays ». En outre, il aurait du mal à marquer les esprits du fait de son inconstance.

Lors d’une récente émission « Les Grandes bouches » animée par Charles Mbuya sur Canal+ la plupart des intervenants (Dhooraso, Fousseini Diawara, Philippe Doucet…) ont minimisé la place et le rôle de Choupo-Moting ainsi que ses chances de devenir un élément incontournable du dispositif offensif du Bayern de Munich. Tout en vantant au passage les qualités d’autres coéquipiers comme Sadio Mane, Gnabry, Kimmich, etc. La plupart de ces critiques se fondent sur le fait que Choupo a rarement été un titulaire incontestable tant au PSG qu’au Bayern.

Mais à bien y regarder, ce critère d’analyse semble tronqué dès si on prend en compte l’efficacité du joueur une fois rentré en jeu. Le ratio entre son temps de jeu et le nombre de buts marqués est largement en faveur de l’attaquant camerounais. Il n’a pas toujours été suffisamment utilisé par les entraîneurs successifs pour exprimer tout son potentiel. Pourquoi s’offusquer si l’entraîneur du Bayern lui fait de plus en plus confiance comme titulaire ? Contrairement à ce qui se raconte, Choupo-Moting a été décisif lors de certaines grandes rencontres. Il a marqué des buts précieux comme lors de cette demi-finale de la Ligue des Champions avec le PSG. On peut citer entre autre le premier but du match-couperet de Blida qui a éliminé l’Algérie de Qatar 2022. Et tout récemment en phase éliminatoire de la coupe d’Allemagne.

Choupo-Moting pas assez « tueur » ?

Pourquoi un garçon relativement discipliné est-il toujours mal vu par certains medias malgré tous ses exploits ? Il paraît que la modestie et l’humilité du personnage agacent au plus haut point les adeptes du bling-bling. Homme assez rangé, Choupo ne serait pas assez « méchant « voire « tueur » pour figurer parmi les stars du football mondial. Faut-il donc être mauvais garçon pour être bien vu par une certaine presse ? Il faudrait pourtant se rendre à l’évidence. Quoiqu’on dise, Choupo continue de marquer et de faire marquer, enrichissant ainsi son compteur de buts. Il ferme au passage la bouche à ses détracteurs au rang desquels figurent paradoxalement des nombreux Camerounais. Lors des trois dernières rencontres en Bundesliga, il a inscrit 4 buts en plus de trois passes décisives. Qui dit mieux ?

Entre Choupo_moting et les médias français, même avant son passage au PSG, cela n’a jamais collé. Le français Coman serait-il meilleur au Bayern que Choupo-Moting ? Ce dernier est d’ailleurs conscient du fait de subir une sorte d’injustice pour n’avoir jamais été utilisé à la hauteur de son immense talent. Jusqu’à ce jour on n’a jamais compris pourquoi il avait été maintenu à l’écart lors du match décisif en demi-finale de la CAN contre l’Égypte. On peut aussi regretter des blessures à répétition qui l’ont souvent éloigné des terrains. Pour certains observateurs, il serait quelque part victime de son talent.

Face au Brésil, à la Serbie et à la Suisse, le Cameroun aura besoin de ses attaquants expérimentés dont Choupo-Moting, Toko-Ekambi, entre autres. Si l’équipe joue solidaire en se débarrassant d’un certain égoïsme qui a lui a souvent été préjudiciable, la ligne d’attaque des Lions indomptables pourrait surprendre au Qatar.

Jean Marie Nzekoue, Éditorialiste, auteur de « L’aventure mondiale du football africain » (2010)