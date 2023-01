Le milieu de terrain camerounais Pierre Kunde Malong est de retour sur les pelouses allemandes. Il est prêté par l’Olympiakos à Bochum.

Le club allemand VFL Bochum pensionnaire de Bundesliga, a officialisé la signature du Camerounais aujourd’hui. Il s’agit d’un prêt de 6 mois, qui prendra fin le 30 juin 2023. Le deal avec le club grec de l’Olympiakos inclut une option d’achat.

Les Bleus et Blanc sont satisfait de ce nouveau renfort dans leur effectif. Patrick Fabian, directeur général Sport du VfL Bochum 1848, a déclaré à cet effet que : « Pierre Kunde Malong est un atout pour notre équipe pour ses compétences techniques et tactiques, ainsi que son dynamisme et sa résilience. Le fait qu’il connaisse la Bundesliga et qu’il ait déjà combattu avec succès avec Mayence pour rester dans la ligue est, en plus de son expérience internationale, d’autres points positifs qui parlent pour lui et son prêt. Nous voulons maintenant présenter Pierre à l’équipe le plus rapidement possible, et le camp d’entraînement est parfait pour cela. »

A 27 ans, Pierre Kunde Malong effectue son second passage en Allemagne. En effet, après être passé par les équipes jeunes de l’Atletico de Madrid en Espagne, il va déposer ses valises en 2018 au Fc Mayence. Il y a passé 3 ans pour un bilan de 4 buts en 68 matchs. En 2021, il file en Grèce, où, il s’engage avec l’Olympiakos. Club avec lequel il remporte le championnat de Grèce en 2022. Plutôt dans sa carrière, il a joué pour Alcobendas CF. Ensuite il va signer à l’Atletico de Madrid, où, il sera prêté tour à tour à Granada FC puis à Extremadura Fc.