Lions indomptables : comment Samuel Eto’o a ramené Choupo-Moting

Personne a oublié l’énorme coup de gueule d’Eric-Maxim Choupo-Moting après la petite finale de la Coupe d’Afrique des Nations en février dernier à Yaoundé. Si l’attaquant du Bayern Munich s’était montré prêt à claquer la porte, Samuel Eto’o semble avoir joué un grand rôle pour le ramener à de meilleurs sentiments.

Après la Coupe d’Afrique des Nations qui a eu lieu en début de cette année au Cameroun, Eric Maxim Choupo-Moting hésitait à revenir en sélection. Quel a été le discours pour le ramener dans l’équipe ? Dans un récent entretien avec FIFA +, le manageur – sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun révèle que tout le mérite revient au patron de la Fédération Samuel Eto’o.

Samuel Eto’o « a tout mis en œuvre »

« Premièrement, le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o, est allé vers lui, rapporte Rigobert Song. Ils ont longtemps échangé. Il a vraiment voulu rassurer le joueur. En conséquence, vis-à-vis de ses interrogations, le président a tout mis en œuvre pour que l’environnement des joueurs, Eric Maxim y compris, soit plus confortable en sélection ». Le manager – sélectionneur des Lions Indomptables fait sans doute allusion au limogeage prématuré de son prédécesseur, Antonio Conceiçao.

En effet, après la petite finale de la Coupe d’Afrique des Nations en février dernier à Yaoundé, Eric-Maxim Choupo-Moting avait assuré qu’il ne jouerait plus pour le Cameroun, tant que l’équipe serait entraînée par le Portugais. « J’aime mon pays le Cameroun. Mais j’ai dit au coach qu’avec lui, c’est difficile pour moi. J’adore jouer devant le public camerounais, j’adore représenter les couleurs du Cameroun. Mais vraiment, à un moment donné, on ne peut pas garder sa bouche fermée. Je n’ai pas un problème avec mon pays le Cameroun. Mais avec ce coach, ce n’est plus possible pour moi », avait déclaré le numéro 13 camerounais à l’époque.