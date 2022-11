«C’est un sentiment de déception. On en voulait plus, mais vous savez, le football de haut niveau se joue sur des détails. Il y a eu un relâchement, on prend un but…



C’est une équipe qui était jeune, c’est ça aussi le haut niveau. À ce stade-ci, le résultat est important et nous nous sommes mis dans une situation où tous les prochains matches seront déterminants.



Au niveau du jeu, on a essayé de produire, on a eu des occasions qu’on n’a pas pu concrétiser, c’est le football. Mais on sait que tout reste possible.



Je veux féliciter (les joueurs) mais leur faire comprendre ce qu’est le haut niveau. Ce sont les détails le plus important, il faut rester concentrés du début à la fin.



L’ensemble n’est pas mauvais, peut-être que la peur et le stress de la jeunesse ont joué.

Gagner la Coupe du monde ? Il n’y a pas de remise en cause, tout est possible encore, certaines nations ont perdu aussi, on n’a pas perdu espoir. Nous savons qu’on n’a plus droit à l’erreur, on va jouer notre va-tout, sans réserve, je crois que le prochain match (contre la Serbie) sera différent.



En 1990, le Cameroun avait gagné l’Argentine mais c’est l’Argentine qui avait joué la finale donc tout est possible. C’est pas parce qu’on a perdu qu’il n’y a plus d’espoir, on y croit encore. J’y crois car je suis un compétiteur.



Maxim et Toko, ils ont beaucoup apporté et à un moment donné il faudrait qu’on change parce qu’on a encore d’autres matchs à jouer. Il faut les ménager et après faire jouer aussi les autres car on a un effectif de 26 joueurs. »

Rigobert Song après Suisse – Cameroun du 24 novembre 2022