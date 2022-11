A 23 jours de son premier match contre la Serbie en Coupe du Monde, le Brésil a décidé de dévoiler sa liste finale de 26 dans une semaine. Dans les grands championnats européens, les Brésiliens, à l’instar de Neymar, cartonnent.

Neymar affiche une impressionnante fiche de 14 buts et 10 passes décisives en 18 matchs. Son compatriote Vinicius Jr est aussi flamboyant avec Real Madrid en Espagne. Il en est à 9 buts et cinq passes décisives.

Depuis plusieurs jours, le staff technique fait le tour des stades européens pour observer les joueurs. L’auxiliaire Cleber Xavier et l’analyste de la performance Bruno Baquete ont regardé les matchs de la Juventus. C’est le club de Danilo, Alex Sandro et Bremer, qui est en convalescence. Ils sont aussi allé à Roma pour le défenseur Ibañez, à Barcelone, Raphinha, et Séville d’Alex Telles.

Ce mardi, Tite et Mattheus Bachi seront dans les estrades pour le match entre PSG et Juventus. Mais ils ont visionné ce weekend les matchs en Angleterre. Présents pour Newcastle contre Aston Villa, ils ont vu Douglas Luiz et Phlippe Coutinho. Dimanche, c’était le tour du match de Manchester United.

Ce mardi, le sélectionneur du Brésil et son staff seront présents pour le match Liverpool contre Napoli.

Avec ces différents déplacements et les discussions avec les staffs en club de ses joueurs, ils s’assurent de tout savoir sur comment utiliser au mieux leur effectif déjà stratosphérique.