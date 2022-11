Le milieu de terrain camerounais était en conférence de presse ce mercredi, en prélude au match qui va opposer les Lions Indomptables à la Nati de la Suisse. Pour Samuel Oum Gouet, le Cameroun est parti pour faire une bonne prestation.

« Nous sommes prêts pour le match, et nous allons le démontrer demain. La dernière victoire du Cameroun en Coupe du monde est certes lointaine, mais demain, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Et comme on dit : nous allons mouiller le maillot.

La sensation est immense pour chaque personne présentés ici au Qatar. Mais nous les joueurs nous sommes sereins et concentrés sur le match de demain ».