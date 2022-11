Samuel Eto’o Fils avait son idée en tête lorsqu’il a été élu à la Présidence de la Fécafoot. Déjà réticent lorsque le ministre des Sports, contre toute attente, a choisi et nommé Antonio Conceiçao, il attendait le bon moment pour le mettre à la porte. La sortie en demi-finale de la CAN 2021 a servi de prétexte. Personne autre que Rigobert Song ne pouvait ne pouvait remporter l’adhésion populaire au vu de son pedigree.

L’expérience de Rigobert Song en tant que sélectionneur n’avait pas été des plus heureuse avant sa nomination en sélection A. Il faut dire qu’il ne bénéficiait pas des meilleures conditions de travail, ni du meilleur des staffs. Samuel Eto’o a donc pensé l’entourer convenablement d’un adjoint chevronné, qui a fait ses gammes avec Claude Le Roy.

Qui dit nouveau job veut aussi dire nouvelle rémunération. Les sélectionneurs ou sélectionneurs adjoints camerounais des Lions Indomptables avaient toujours été très mal payés. Puisqu’ils étaient pour la plupart des fonctionnaires du ministère des Sports, ils avaient leur salaire mensuel. Et des promesses qui n’étaient jamais tenues, mais au moins les primes de toute sorte.

Salaire de Rigobert Song

223 millions 25 mille 380 FCFA. C’est le montant annuel net que l’ancien capitaine mythique des Lions Indomptables touche en une année. Cela lui fait un montant de presque 18 millions 585 milles 500 FCFA net par mois. De quoi bien soigné sa garde-robe, lui qui est un fan de la mode.

Le sélectionneur allemand, Hans-Dieter Flick, se classe au premier rang des sélectionneurs les mieux payés avec un salaire de 6.5M€ par an. Gareth Southgate de l’Angleterre (5.8M€) suit au second rang et Didier Deschamps de la France (3.8M€) ferme le podium.

Le moins payé est Jalel Kadri (Tunisie) qui touche 130 000€. En comparaison, Rigobert Song touche 2,62 fois son salaire.

Voici le tableau du salaire net annuel des sélectionneurs des nations qui participent à la Coupe du Monde. Une compilation du magazine espagnol Sport