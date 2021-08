Le stade doté de 60 000 places assises a passé le test

Le doute a été dissipé. Le stade principal du Complexe sportif d’Olembé va abriter des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Alors que l’infrastructure est toujours en chantier. Le stade doté d’une capacité de 60 000 places assises a passé le test. C’est dans sur sa pelouse que vont se disputer le match d’ouverture et la finale de la CAN camerounaise.

La Confédération africaine de football (CAF) a en effet publié la liste des stades définitivement retenus pour le tournoi que le pays des Lions indomptables accueille pour la deuxième fois après 1972. Outre le stade principal d’Olembé et ses deux annexes, le stade Omnisports Ahmadou Ahidjo, ses deux terrains annexes et celui de Ngoa-Ekelle ont également été retenus. Par contre, à Douala, seul le Complexe de Japoma, ses terrains annexes et le stade de Bonamoussadi ont reçu le ok de la CAF. Le stade de la Réunification ne fait en effet pas partie de la liste.

Dans la région du Sud-Ouest, le stade Omnisports de Limbe, le Molyko, le Middle Farm et le Centenary ont été approuvés. De même que le stade Omnisports de Kouekong et son terrain annexe, le stade Fotso Victor, celui de Bamendzi et du Complexe Tagidor de Bagou dans la région de l’Ouest. Dernière ville hôte du tournoi, Garoua présente quatre terrains : le Roumde Adjia et son annexe, Coton Sport et le Cenajes.