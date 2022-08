C’est un président de la Fédération camerounaise de football triomphant qui attendait avec impatience la réunion de son Comité Exécutif. Elle a eu lieu ce vendredi dans un hôtel de Douala. Samuel Eto’o Fils n’arrête pas de jubiler suite à son improbable victoire au Tribunal Arbitral du Sport. Une seule décision a bouclé le cas des contestataires de 2009, une première en treize ans.

Mais alors, il n’était pas question de faire la fine bouche. Malgré son inexpérience, et certains autres qui contestent sa gouvernance, il souhaite d’abord montrer qu’il tient très bien les commandes. Alors, c’est un Samuel Eto’o triomphant que l’on a vu ce vendredi matin

Et les autres membres de ce Comité semblent plutôt lui accorder tous leurs soutiens. Il a eu droit à une standing ovation à l’occasion de l’ouverture des travaux ce vendredi matin à Douala. Et tous arboraient leur plus beaux atours. Cette réunion préparaient l’Assemblée Générale de ce samedi.