Après la défaite contre Rennes lors de la dernière journée de Ligue 1, Ajaccio n’avait qu’une seule envie. Celle de rebondir. Sauf que son adversaire de ce vendredi avait subit une véritable claque contre PSG (1-7). Le match s’annonçait relevé puisque Lille espérait aussi rebondir. En déplacement chez des Corses en quête d’une première victoire, les Lillois se sont montrés réalistes pour s’imposer 3-1. Gonzalez et Ajaccio s’inclinent devant un Baleba qui n’a pas foulé les terrains.

Les Nordistes, toujours sans leur attaquant Mohamed Bayo, écarté et envoyé en réserve pour être sorti en boîte de nuit la veille du match face au PSG, ont mené les débats face au promu corse.

La fiche du match

Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Ajaccio 1 3 Lille

Malgré des difficultés à faire la différence dans les derniers mètres, Lille a ouvert le score rapidement sur un exploit individuel de Yazici. Et quel but de l’attaquant turc, qui a réalisé un superbe enchaînement contrôle orienté – frappe, pour tromper Leroy depuis l’entrée de la surface (0-1, 17’). Bamba faisait ensuite le break sur la deuxième grosse occasion lilloise, juste avant la pause. (0-2, 43’).

Réalistes, les Dogues assommaient Gonzalez et Ajaccio lors d’une deuxième période où il n’y avait que très peu de frappes. Alors que Mayembo venait de toucher la barre transversale et laissait entrevoir un espoir de revenir au score pour Ajaccio (65’), Djalo marquait le troisième but du Losc (0-3, 65’).

Les Corses n’ont pas rendu les armes pour autant et étaient récompensés par une réduction du score, sur une tête de Bayala (1-3, 84’). L’international canadien Jonathan David manquait un penalty à la dernière minute du temps réglementaire, mais sans conséquence puisque la victoire lilloise était déjà scellée.