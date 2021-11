Élection à la Fécafoot : Samuel Eto’o sert un ultimatum à Seidou Mbombo Njoya

Le quadruple Ballon d’or africain hausse ensuite le ton et menace le camp de Seidou Mbombo Njoya. « Il faut qu’ils le sachent : si un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit et même celles des autres régions pour les déloger », a-t-il indiqué. « A un moment donné il faudrait que notre gouvernement prenne peut-être cette décision-là. S’il faille que j’amène notre gouvernement à le faire, je le ferai. Parce quand on échoue, on n’a plus de place », poursuit-il.

Samuel Eto’o est catégorique : Seidou Mbombo Njoya doit laisser la place. « Le candidat d’en face [Seidou Mbombo Njoya, Ndlr.] a échoué, il le sait. Quand je lui avais apporté mon soutien, je lui avais dit : tu n’appliques pas le projet commun que nous avons, je serai contre toi. Aujourd’hui je suis face à lui parce qu’il a lamentablement échoué ».