Coupe de la CAF : Coton Sport obtient un nul vierge à Nouakchott

Le club champion du Cameroun a obtenu le nul (0-0) ce dimanche à Nouakchott. Pour un club qui n’a pas joué un seul match de championnat depuis plus de cinq mois, c’est un bon résultat ; il sera encore plus doux si les la meilleure équipe du Cameroun réussi à s’imposer lors du match retour à Garoua. Tout n’est cependant pas perdu pour leur adversaire, les Mauritaniens de Nouadhibou qui aura besoin que d’un match nul avec but pour passer à la phase de groupes de la Coupe de la CAF.