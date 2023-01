Complexe Olembé: Magil va poursuivre les travaux

Magil a hérité ce projet là et n’en est pas le concepteur. Nous voulons tout simplement demander au gouvernement et au ministre des Sports d’avoir des clarifications sur ce qu’ils attendent suivant le cahier des charges qui a été pré-établi. On ne doit pas commencer pour casser où se remettre en attente. Ce projet là arrivera au bout, c’est l’engagement qui a été pris par l’entreprise et c’est l’engagement qui était renouvelé entre le gouvernement et Magil le partenaire de l’État du Cameroun sur l’accomplissement de ce projet là.

Franck Mathière, vice-président principal chez Magil Construction