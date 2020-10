CHAN 2021 : Clément Arroga limogé et remplacé par Martin Ndtoungou Mpilé

Avant sa nomination, pas grand monde au Cameroun ne connaissait Clément Arroga. Il était déjà attendu puisqu’il ne venait pas du sérail. Ses premiers pas étaient suivi, ses méthodes, épiées. Avec les difficultés de détection dues en la piètre qualité des championnats et puis, plus tard, à l’arrêt des activités forcé par la crise sanitaire du CoronaVirus, il fallait être inventif pour détecter les joueurs, les mettre en condition physique, leur faire assimiler ses exigences tactiques pour à la fin former un groupe compact, soudé, qui a intégré les valeurs de la gagne. La tâche ne s’annonçait pas aisée.