Le Mondial au Qatar s’est achevé dimanche avec le sacre de l’Argentine de Lionel Messi face à la France de Kylian Mbappé. Il est temps d’élire le plus beau but inscrit lors du tournoi.

L’enchaînement en solitaire de Vincent Aboubakar face à la Serbie, le numéro de l’Argentin Enzo Fernandez contre le Mexique ou encore la frappe enroulée sur un pas de Kylian Mbappé contre la Pologne… les jolis buts ont été nombreux lors de cette Coupe du monde 2022.

Au lendemain du sacre de l’Argentine de Lionel Messi, il est temps d’élire le plus beau but de ce Mondial au Qatar. Qui succédera à Benjamin Pavard, auteur d’une reprise en demi-volée d’anthologique face à l’Albiceleste en 2018 et qui avait été élu plus beau but de la compétition en Russie ?

Cameroun – Serbie : le lob génial de Vincent Aboubakar

Si les Lions Indomptables n’ont pas réussi à s’extraire des poules, ils ont pourtant marqué ce Mondial 2022 de leur empreinte. En plus de leur succès de prestige face au Brésil en troisième et dernier match de poule, les Camerounais ont inscrit un but sublime par l’intermédiaire de Vincent Aboubakar face à la Serbie. Lancé à la limite du hors-jeu, l’attaquant a d’abord éliminé son défenseur d’une feinte sublime avant de tromper le gardien d’une louche parfaitement sentie. Du grand art pour le capot camerounais en pôle pour le trophée du plus beau but du tournoi.