« En 2010, nous avons annoncé qu’il fallait s’attendre à quelque chose d’extraordinaire, et nous avons tenu notre promesse. Cette édition de la Coupe du Monde a été incroyable et elle servira de référence aux futurs organisateurs de grands événements. »



« Nous sommes très fiers d’avoir accueilli une Coupe du Monde compacte, accessible et familiale. Ce tournoi a également permis de rapprocher les cultures. Les supporters ont pu découvrir la culture qatarienne et arabe tout en étant au cœur de l’action. Ils n’étaient jamais loin d’un stade, de leur hébergement ou d’activités de loisir ».



« Les personnes qui sont venues sur place ont donné des retours positifs quant à leur expérience. Les déplacements ont été fluides. Nous avons tous pu vivre un mois de festivités et nous ne doutons pas que ce tournoi va laisser un grand héritage au Qatar et à toute la région. »

Hassan Al Thawadi