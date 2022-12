Forfait pour la Coupe du monde 2022, Sadio Mané n’a pas pu être là pour empêcher l’élimination du Sénégal aux portes des quarts de finale du tournoi par l’Angleterre (3-0). La star des Lions de la Terenga a réagi à cette élimination.

Forfait depuis le début de la Coupe du monde, Sadio Mané n’a pas pu aider le Sénégal à aller plus loin que les huitièmes de finale du tournoi. Mais face au parcours de ses coéquipiers, l’attaquant a fait part de sa fierté, malgré l’élimination par l’Angleterre.

C’est via Instagram que le joueur s’est exprimé. En légende d’une photo de ses coéquipiers avant le match contre l’Angleterre, Sadio Mané les a remerciés. « Vous êtes tombés les armes en mains. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis le baume dans le cœur des Sénégalais et tous les supporters en défendant dignement le drapeau national », a-t-il écrit. L’attaquant du Bayern Munich a ajouté : « L’apprentissage continue et bon courage. On ira à la recherche d’autres Trophées ».