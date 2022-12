C’était une opposition entre le vice-champion d’Europe et le Champion d’Afrique. Sans le charisme de leur leader Sadio Mané blessé avant le début du tournoi, et d’Idrissa Gueye pour cumul de carton, les Lions de la Téranga ont été bouffés par les Trois Lions de l’Angleterre.

Et pourtant, si l’efficacité offensive était là, le Sénégal aurait pu prendre les devants. Déjà sur une mauvaise relance de Harry Maguire, Youssouf Sabaly va centrer au point de penalty Boulaye Dia va tenter une frappe, mais elle sera bloqué par John Stones. Sur le retour, seul face au gardien, Ismaïla Sarr va vendanger dans les airs (23e).

Boulaye Dia, une fois de plus, aurait pu se rattraper. Autour de la demi-heure de jeu, Ismaïla Sarr récupère une balle de Bukayo Saka. Sur sa passe, Boulaye Dia ne trouve pas le fond du filet, mais Pickford qui s’interpose (31e). Et comme le football c’est aussi du mental, Jude Bellingham va trouver Jordan Henderson au point de penalty et il va battre Edouard Mendy (39e, 1-0).

Avec cette avance, les Anglais seront libérés. Et les actions dangereuses se succèdent. À la 41e, Bukayo Sakha va centrer sur Harry Kane qui dévisse sa frappe. Edouard Mendy va se dresser devant un Luke Shaw revigoré par l’avance (43e). Puis Jude Bellingham, encore lui, va lancer en profondeur Phil Foden. Il ne va faire qu’une bouchée de Kalidou Koulibaly avant de passer à Harry Kane. On ne laisse pas un buteur comme celui-là devant un gardien. L’addition est salée (45e+3, 2-0).

Les Lions de la Téranga ont bien essayé de faire bouger les chose à l’entame de la 2e mi-temps. L’efficacité n’y était pas à l’image de cette reprise de Pape Matar Sarr qui est passé de peu à côté des buts de Pickford (50e). Mais les Anglais vont remettre le pied sur le ballon et vont même arrêter toute velléité de sursaut d’orgueil avec le but de Bukayo Sakha (57e, 3-0).

Le Maroc reste désormais le seul représentant de la CAF avec encore des chances de qualification. Mais elles sont bien minces puisque les Lions de l’Atlas vont croiser le fer avec l’Espagne.