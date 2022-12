La France défie l’Angleterre ce samedi lors du dernier en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar. Pour les Anglais, la mission s’annonce rude face à des Français qui peuvent compter sur l’inarrêtable Kylian Mbappé.

C’est sans doute une finale avant l’heure. Entre une Angleterre dont la génération talentueuse arrive à maturité et une équipe de France offensive et qui sait gagner, la lutte s’annonce farouche ce soir, à l’occasion du dernier quart de finale de ce Mondial 2022.

Les experts sont d’avis que ce duel pourrait se jouer sur les ailes où les Three Lions semblent plus armés, mais le facteur Mbappé reste une atout supérieur. Et si les Anglais parviennent à le museler, les Giroud, Griezmann et autre Dembélé pourraient bien profiter des espaces qu’il libérera.

Il ne fait aucun doute que l’on assistera à un match serré entre deux équipes qui ont plus de qualité en attaque qu’en défense. L’Angleterre a tous les atouts pour mettre la France en difficulté, comme aucun autre adversaire des Bleus jusqu’ici dans ce Mondial. Elle a la consistance au milieu et une capacité à faire des différences sur les côtés avec des individualités comme Saka et Foden.

Battre la France ? Harry Kane, 79 sélections, y croit dur comme fer. Sa génération arrive à maturité et il est temps de gagner, cette fois. « En 2018, on ne savait pas à quoi s’attendre et quoi espérer. C’était une nouvelle expérience, se remémore le capitaine anglais. Nous avions atteint les demi-finales, nous étions aux anges mais je ne suis pas sûr qu’on y croyait vraiment. Ensuite, nous avons perdu la finale de l’Euro aux tirs au but. Là, on est entrés dans ce tournoi en se disant qu’on pouvait gagner. On aborde ce match avec plus de conviction qu’en 2018 ».