Le Maroc a réussi à s’inviter parmi les 8 meilleures équipes de cette Coupe du Monde au Qatar. Ce soir, les Lions de l’Atlas affrontent une équipe du Portugal qui est passée à la vitesse supérieure.

Le Maroc joue son premier quart de finale d’une Coupe du monde ce soir contre le Portugal. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas Walid Regragui aimerait aligner le même XI que face à l’Espagne. Mais il doit faire face à quelques incertitudes. En effet, Aguerd est sorti blessé lors du précédent match. Le joueur de West Ham est prépondérant dans les excellentes prestations défensives de sa formation. Son compère, le capitaine Romain Saïss a quant à lui fini avec un souci à la cuisse, mais qui ne devrait pas le priver de ce quart de finale.

Sur les flancs Hakimi et Mazraoui ont également affiché un superbe état d’esprit, le Parisien a même inscrit le penalty de la victoire. Au milieu, un joueur explose, le joueur de la Fiorentina, Amrabat. Au cœur du combat face à la Roja, le milieu de terrain est le métronome de son équipe. Offensivement, les Ziyech et Boufal s’appuient sur leurs techniques pour mettre à mal les défenses. Et comment ne pas parler du héros Bounou dont le calme impressionne.

Le Portugal rassuré

En face, Fernando Santos a réalisé des choix forts face à la Suisse et en est sorti grandi. Pour débuter ce match face au Maroc, le même XI devrait être reconduit avec la révélation Ramos, désirée par le PSG l’été dernier, auteur d’un triplé de grande qualité face à la Suisse. Titulaire lors de ce match, CR7 a inscrit un penalty, qui lui permet d’avoir inscrit au moins un but lors des 5 dernières Coupes du Monde mais son niveau de jeu a bel et bien diminué.

Pour le reste, Dalot devrait être préféré à un Cancelo décevant lors des premières rencontres. De plus, Joao Felix semble avoir été libéré par la mise sur le banc de CR7 et a livré une prestation XXL. Le talent est partout puisque les Fernandes et Silva sont toujours aussi actifs dans la formation portugaise. A noter que Santos possède du potentiel sur le banc avec les CR7 mais aussi Rafael Leao, auteur d’un superbe but contre la Suisse.