CAN – Côte d’Ivoire : Serge Aurier forfait contre la Guinée Equatoriale

Serge Aurier est en effet forfait pour ce Côte d’Ivoire – Guinée Equatoriale. Le capitaine des Eléphants est forfait pour accumulation de cartons lors des éliminatoires de la compétition. Comme lui, l’autre défenseur, Wilfried Konan va lui-aussi regarder le match depuis les tribunes, pour les mêmes raisons. Autre joueur absent, le gardien numéro un de l’équipe ivoirienne. Sylvain Gbohouo est en effet suspendu pour dopage.

Malgré ces absences remarquables, l’entraîneur des Eléphants ne laisse pas la place au pessimisme. « Quand on est à la tête d’une équipe comme la Côte d’Ivoire, il faut aller chercher les trois points à chaque match. J’ai joué à plusieurs reprises la Guinée Equatoriale et cela a toujours été des matches serrés », a expliqué Patrice Beaumelle mardi en conférence de presse. Pour le sélectionneur français, la rencontre de ce soir n’aura rien d’une balade de santé. Mais il sait que ses joueurs feront tout pour gagner. « J’aime mon équipe, j’aime mes joueurs. Il y a un bel équilibre entre les lignes. Je sais que si chacun se décide on peut aller très loin, on peut faire très mal. A nous de le faire », a-t-il ajouté.