CAN 2022 : Paul Biya envoie son principal collaborateur à la CAF

C’est le ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, qui conduira une délégation spéciale au siège de l’instance ce jeudi. Le Ministre des sports, Narcisse Mouelle Kombi, sera aussi du déplacement en sa double qualité aussi de président du Comité d’organisation local de la CAN 2021.

Le courrier de la CAF a semé l’émoi au Cameroun. Ce qui est reproché en fait à ce pays est le rythme extrême lent des travaux, comme s’il n’y avait aucun délai. La CAF regrette les retards et les promesses non tenues surtout de l’infrastructure phare de la compétition, le Stade Olembé qui en plus portera le nom du Président de la République, Paul Biya.

Depuis plusieurs mois, Yaoundé est dans une compétition de relations publiques, et fait circuler sur la toile pratiquement uniquement des images des parties des chantiers qui ont avancées. Or, même à l’intérieur du Stade, et notamment dans les gradins, ne sont pas complétés.

Et au lendemain de cet ultimatum, le Cameroun, par la plume de son ministre des sports, publie des images des manoeuvres en pleine séances de bricolage, cela interroge sur la sécurité même de toutes les infrastructures.

On se rappelle que cette compétition était programmée au Cameroun en 2019. Après avoir glissé de deux ans, les mêmes tares subsistent comme si l’on ne peut rien construire dans ce pays. Et les sommes englouties pour cette caprices frisent le ridicule dans un pays qui manquent de tout.

Cela fait donc deux ans que le Stade d’Olembé est en finition. On parlait dans le temps de 95% des travaux complétés. On en est à ce jour à 98%. A ce rythme donc, 2030 pourrait nous trouver dans la fin des finitions.

Le 30 novembre 2021, c’est bientôt.