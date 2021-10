CAN 2021 : la CAF augmente le nombre de joueurs par équipe

D’ordinaire, ce sont des listes de 23 noms qui sont enregistrées pour la CAN. Mais pour cette édition prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, les sélections nationales pourront contenir jusqu’à 28 joueurs. L’information a été donnée par le directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamu. Dans une note à l’attention des 24 qualifiés, la CAF indique que chaque nation pourra compter jusqu’à cinq joueurs supplémentaires, si elle le souhaite. Seulement, chaque Fédération prendra en charge le coût du voyage international ainsi que l’hébergement de ces cinq joueurs supplémentaires sur la liste définitive, a fait savoir la CAF dans son courrier.

