CAN 2021 : comment va t-on départager les équipes dans les groupes

74.1 En cas d’égalité de points entre deux équipes, au terme des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l’ordre indiqué ci-dessous :

74.1.1 le plus grand nombre de points obtenus lors de la rencontre entre les deux équipes concernées ;

; 74.1.2 la différence de buts sur l’ensemble des parties disputées dans le groupe ;

; 74.1.3 le plus grand nombre de buts marqués sur l’ensemble des matches de groupe

74.1.4 un tirage au sort effectué par la Commission d’Organisation

74.2 En cas d’égalité de points entre plus de deux équipes à l’issue des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l’ordre indiqué ci-dessous :

74.2.1 le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entres les équipes concernées ;

; 74.2.2 la meilleure différence de buts dans les rencontres entres les équipes con- cernées ;

; 74.2.3 le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entres les équipes concernées ;

; 74.2.4 si, après avoir appliqué les critères 74.2.1 à 74.2.3, deux équipes sont encore à égalité, les critères 74.2.1 à 74.2.3 sont à nouveau appliqués aux matches disputés entre les deux équipes en question pour déterminer le classement final des deux équipes. Si cette procédure ne permet pas de les départager, les critères 74.2.5 à 74.2.7 sont appliqués dans l’ordre indiqué ;

; 74.2.5 meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe ;

; 74.2.6 plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe ;

; 74.2.7 un tirage au sort effectué par la Commission d’Organisation

Critères pour déterminer les 4 meilleurs troisièmes de la phase de groupes :

Les quatre meilleures équipes finissant à la troisième place de leur groupe seront déterminées comme suit :

a) le plus grand nombre de points obtenus après tous les matches de groupes ;

b) la différence de buts de tous les matches de groupes ;

c) le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes ;

d) tirage au sort par la commission d’organisation de la CAF.