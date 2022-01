Prévu le 3 janvier, le match amical opposant les Lions Indomptables du Cameroun aux Djurtus ne se tiendra plus et est purement et simplement annulé. Ceci est dû au fait que la sélection bissau-guinéenne n’est pas encore arrivée en terre camerounaise. Cela cause un préjudice certain au pays de Samuel Eto’o puisqu’il va entrer dans la compétition sans livrer de match amical.