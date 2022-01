CAN 2021 : Cameroun – Gambie, aucune absence à noter

Le Cameroun affronte la Gambie ce samedi dans le stade de 50 mille places du Complexe de Japoma à Douala. La rencontre compte pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Un match presqu’inédit dans cette compétition, puisque les deux équipes pourront compter sur l’ensemble de leurs effectifs respectifs. En effet, côté camerounais, les doutes qui pesaient encore sur la présence de Frank Zambo Anguissa et Martin Hongla sont levés. Les deux milieux de terrain camerounais qui ont écopé de deux cartons jaunes successifs (face au Cap-Vert et aux Comores) ne sont finalement pas suspendus pour ce match. Les cartons écopés au premier tour contre les Requins Bleus ayant été effacés.

Du côté de la Gambie, la bonne nouvelle concerne l’état de santé des joueurs. Tous les 27 joueurs et les membres du staff technique ont été testés négatifs au Covid-19. Comme l’avait prédit l’entraîneur Tom Saintfiet dans une vidéo diffusée mercredi sur les plateformes de la Fédération gambienne de football. « Nous avons une délégation de 45 personnes qui ont déjà été testées négatives à deux reprises ces derniers jours. Nous sommes stricts dans le respect de nos consignes, nous prenons toutes les précautions et évitons tout contact avec l’extérieur. Je suis sûr à 100% que nous n’aurons aucun cas lors du dernier test avant d’affronter le Cameroun », avait déclaré le technicien belge.

The Gambia Football Federation is pleased to announce that Team Gambia, this morning, did their prematch Covid19 tests at the Team's Best Western Plus Hotel in Douala. All 27 players and staff tested negative and thus everyone is available for the biggest match on Saturday pic.twitter.com/gVPSsGBGXM

— Official GFF 🇬🇲 (@TheGambiaFF) January 27, 2022