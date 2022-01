CAN 2021 : Aubameyang, Lemina, une sortie en boîte qui fait mal

Ils ne sont pas les seuls. Un autre élément de la sélection, Axel Meye, aussi n’a toujours pas foulé les terrains du Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Pourquoi leur isolement se poursuit-il ?

Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina et Axel Meye (attaquant de l’IRT) souffrent de lésions cardiaques dues au Coronavirus. Ce sont des effets secondaires du COVID-19. Ils n’avaient pas donc de choix de rester loin des stades. Et ces résultats auraient inquiété la Confédération africaine de football.

Ils ont déjà manqué les matchs contre les Comores, lundi, et le Ghana. Ils seront encore probablement forfaits pour la rencontre contre le Maroc, le 18 janvier. Un joueur de l’effectif du Maroc actuellement présent au Cameroun, Badr Benoun, connaît actuellement des problèmes similaires.

De plus, une image par résonance magnétique (IRM), nécessaire dans le protocole de la CAF pour reprendre, a montré quelques résidus de Covid chez Aubameyang et Lemina.

The Athletic rapporte que les médecins du club anglais d’Arsenal, employeur de Pierre-Emerick Aubameyang, auraient discuté avec l’équipe médicale des Panthères du Gabon au sujet du diagnostic, et ont été rassurés que le joueur se sent bien et que la situation est sous contrôle.