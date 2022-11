Cameroun – Panama: caméra première, Samuel Eto’o en spectacle

Il fallait qu’il reprenne la main. Et il a tenu à le faire en présence des caméras puisque c’est le média de la Fécafoot qui diffuse la scène. Avant le match contre le Panama, l’omnipotent Président de la Fécafoot a rassemblé les joueurs sélectionnés pour le mondial 2022. Il tenait à les remercié. Pourquoi?

Les gars, je voudrais d’abord vous dire merci. Merci parce que le 11 décembre dernier, la seule volonté que j’avais c’est de vous offrir ce que moi je n’ai pas pu avoir.

Monsieur le sélectionneur et cher grand frère, merci. Souvenez-vous toujours du soir où on a eu notre dîner et où je vous ai dit vous êtes le seul à pouvoir le faire. Trois semaines avant notre premier match. Vous l’avez fait. Vous avez conduit nos chers Lions vers cette qualification. Merci grand frère, merci à vous et à votre staff. Merci les gars.

Capitaine, depuis quelques mois, on marche ensemble. On a beaucoup travaillé. Nous nous sommes battus pour arriver à cette coupe du monde. S’il vous plaît, ne vous privez pas de jouer, de profiter, de prendre du plaisir. Je vous en supplie. Votre sélectionneur, mon grand frère Raymond (Kalla), mon grand frère Souley (Souleymanou Hamidou) et certains, Abou (Aboubakar Vincent), Nico (Nicolas Nkoulou) qui sont là; vous étiez là. On n’a pas trouvé les codes pour nos Coupes du monde. Vous vous avez cette chance. Vous avez cette occasion. Je vous en supplie chers Lions, ne la gâchez pas. Vous pouvez. Vous êtes les meilleurs quand vous voulez. Ne nous regardez pas. C’est votre tour. C’est votre histoire. Tout ce que nous pouvons faire c’est de vous accompagner. Nous nous sommes tous battus pour essayer de vous mettre dans les meilleures conditions et je profite pour dire au gouvernement camerounais merci. Vous avez vu on n’a pas eu de problème logistique, des problèmes de primes. Nous à la fédération, seule, vraiment on ne pouvait pas le faire. Mais ils nous ont pas et nous l’avons fait c’est notre première victoire parce que ceci n’arrivait pas dans cette équipe amusez-vous c’est un bonus comment vous pouvez expliquer que à moins de 3 secondes vous vous qualifiez c’est le bonus que Dieu nous offre s’il vous plaît garçon on joue on commence notre match si on sort de la compétition ça serait parce qu’ils sont meilleurs que nous mais pas parce qu’on a refusé de vous je vous en supplie Regardez vous je sais la pression elle est non 27000000 de coachs 27000000 de joueurs mais seulement vous êtes 26 à nous représenter plus vos emplois je vous assuré si il y a meilleur que nous en comprenant mais je suis convaincu qu’il y a pas meilleur que non et vous l’avez vous avez trouvé Frank est arrivé et on sait ce qu’il va porter le reste nous nous avons protégé bon maga et bonne compétition