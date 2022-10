Bayern Munich : Matthäus tacle Nagelsmann et Choupo-Moting

L’ancien capitaine de la Mannschaft et légende du Bayern Munich est agacé par le fait que l’entraîneur Julian Nagelsmann s’obstine à aligner Eric-Maxim Choupo-Moting aux dépens du jeune Français Mathys Tel qui, d’après lui, peut être plus efficace que l’international camerounais.

Depuis le départ de Robert Lewandowski, Eric Maxim Chpoupo-Moting et Mathys Tel sont les deux seuls neuf du Bayern Munich. Cependant, des deux jokers, l’entraîneur Julian Nagelsmann a une préférence pour le Camerounais qu’il voit en véritable attaquant. Alors que Tel présente les qualités d’un joueur offensif polyvalent.

A Dortmund samedi (2-2), la même image est apparue une fois de plus. Eric Maxim Choupo-Moting a eu droit à quelques minutes sur la pelouse du Signal Iduna Park, tandis que Mathys Tel est resté sur le banc jusqu’à la fin. Un choix qui commence à agacer certaines légendes du club, à l’instar de Lothar Matthäus. « Avant la saison, Nagelsmann a dit qu’il s’attendait à ce que Tel marque dix buts en Bundesliga cette saison – oui, alors il devra le laisser jouer », a-t-il déclaré à Sky-Expert.

La force de l’expérience

S’il n’en tenait qu’à Matthäus, Mathys Tel aurait été le candidat le plus approprié pour le match contre Dortmund par rapport à Choupo-Moting. « C’est aussi un joueur rapide qui, de par sa vitesse par rapport à Choupo-Moting, qui a plus d’expérience, aurait pu être la solution plus intéressante car Dortmund devait venir », a-t-il noté.

Seulement, comme souvent, Nagelsmann a opté pour l’expérience et s’est appuyé sur Choupo-Moting. Un changement que l’on peut comprendre, car le Camerounais peut conserver des ballons et, avec son gabarit, servir de soutien à l’arrière sur un coup de pied arrêté. Il est également légitime de privilégier l’expérience lors du match au sommet contre Dortmund.