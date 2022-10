Oumar Gonzalez et Ajaccio surprennent l’OM

L’entraîneur de Ajaccio, alors que son club est englué dans les bas-fonds de la Ligue 1, attendait que ses joueurs montrent du caractère face à l’Olympique de Marseille. Avec plus de 1000 supporters qui ont fait le déplacement du stade Vélodrome pour encourager l’équipe, il fallait être coriace. L’objectif a pleinement été atteint puisque Oumar Gonzalez et Ajaccio se sont imposés (1-2. Ils ont pourtant été menés au score grâce aux réalisations de Moussiti-Oko et aidé par Balerdi contre son camp. Le compte rendu.

Ajaccio a d’abord joué de malchance après un quart d’heure de jeu sérieux et cohérent. Cédric Avinel perd l’équilibre sur un geste défensif et voit le ballon toucher son bras dans la surface de réparation. Dimitri Payet s’élance sur le penalty et trouve le petit filet de Benjamin Leroy (1-0). L’OM prend l’avantage devant ses 63 000 spectateurs. Benjamin Leroy s’interpose ensuite devant Gerson sur l’action suivante.

Oumar Gonzalez et Ajaccio ne paniquent pas, se ressaisissent et mettent en place le plan de bataille organisé par le staff technique. Après un décalage de Vincent marchetti, Bevic Moussiti-Oko enchaîne et frappe à l’entrée de la surface. Notre attaquant trompe Ruben Blanco pour l’égalisation après 25 minutes de jeu (1-1). À la mi-temps, les Ours tiennent en échec l’OM sur ses terres.

L’international camerounais verrouille la défense et musèle la star Alexis Sanchez.

A la reprise du jeu, Youssouf Koné place un centre de la surface de réparation. Balerdi, le défenseur de l’OM, dévie le ballon contre son camp ! 1-2 (47’).

Igor Tudor multiplie les changements pour les Olympiens. De son côté, Olivier Pantaloni fait souffler Koné, auteur de sa première titularisation, prometteuse sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Vincent Marchetti se montre précieux. Il se démène pour combiner, que ce soit avec El Idrissy (53’) ou encore Nouri (63’). La fin de match approche. Ben Leroy réalise une parade sur un geste technique de Suarez (73’) et sur la frappe suivante, c’est Diallo qui s’interpose pour préserver le but ajaccien. La fin de rencontre est haletante. Oumar Gonzalez et Ajaccio tiennent leur victoire.