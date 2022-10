Elite One : Agbor Nso Betoundi signe à Eding Sport

L’ancien buteur de Buea United en Ligue régionale du Sud-Ouest, Agbor Nso Betoundi s’engage pour deux saisons avec Eding Sport de la Lékié. Le jeune attaquant de 17 ans va découvrir l’Elite et notamment le championnat de première division du Cameroun dans quelques jours.

Alors que le mercato camerounais est sur le point de refermer ses portes, Eding Sport de la Lékié continue sa pêche aux talents. Celle-ci s’avère d’ailleurs fructueuse. En effet, le club de Saint-Fabien Mvogo vient de recruter l’un des meilleurs produits de la région du Sud-Ouest. Il s’agit de l’avant-centre Agbor Nso Betoundi.

Précédemment dans l’écurie de Buea United en Ligue régionale, le joueur de 17 ans a inscrit 14 buts la saison dernière, selon nos informations. Si grâce à ces performances en Lgue régionale il avait déjà attiré l’attention du staff technique dirigé par Bonaventure Djonkep pendant les essais qu’il a passé avec le club, Agbor Nso a définitivement séduit le technicien camerounais en inscrivant 2 buts en match amical. Ses anciens coéquipiers le présentent comme « un renard de surface qui sait facilement trouver le but et très à l’aise dans la surface de réparation ». Le joueur qui va découvrir le championnat d’Elite One dans quelques jours devra prouver qu’ils ont raison.