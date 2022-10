Si tout se passe bien, la sélection nationale du Cameroun va disputer deux matchs amicaux avant de se rendre à la Coupe du monde au Qatar en novembre. Si ces deux rendez-vous sont capitaux pour faire les ultimes réglages avant le tournoi, le manager-sélectionneur Rigobert Song va consacrer l’une des deux rencontres à une sélection de joueurs locaux.

Le programme de préparation du Cameroun, en vue de la Coupe du monde 2022, prévoit en effet deux derniers matchs amicaux. Les Lions indomptables vont respectivement affronter la Jamaïque et le Panama avant de s’envoler pour le Qatar. Rigobert Song n’aura plus une autre occasion de peaufiner sa stratégie. Et pourtant, le manager-sélectionneur national préfère prendre un gros risque en convoquant exclusivement 26 joueurs locaux pour rivaliser avec la Jamaïque le 9 novembre prochain. Le technicien camerounais semble encore à l’étape de la prospection auprès des joueurs locaux, alors que l’heure est aux derniers réglages et que l’horloge tourne. Mais qui sait, peut-être que le « sauveur » sortira de cette sélection de locaux?