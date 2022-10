Elite One : Premier match et première victoire pour Gazelle

Un nouveau promu en Elite One fait parler. Gazelle de Garoua. Pour son premier match dans l’Élite, il devait affronter Astres de Douala. Au vu des états de service des Brésiliens de Bépanda, il était clair que l’on s’attendait à ce qque le promu souffre.

Mais c’était sans compter sur la qualité du jeu de Gazelle FA. Construite autour de quelques anciens joueurs de Coton Sport de la même ville, le staff technique a bâti quelque chose de très intéressant. La qualité technique et tactique de ce groupe de jeunes est à saluer.

Exempt lors de la première journée de championnat, Gazelle est descendu sur le vert ce mercredi après-midi. Cette rencontre comptait pour la 2e journée de Élite One et s’est joué au stade annexe de la Réunification. Et Gazelle n’a pas laissé traîner les choses. Dès la 23e minute, Yougouda Kada, formé à Coton Sport de Garoua, va donner l’avance à son club. Simplice Mbang va égaliser à la 33e minute. Mais dès le retour de la mi-temps, Yougouda Kada va inscrire son doublé. 1-2 pour Gazelle. Puis, Moussa Hadji va marquer le but de la confirmation à la 62e minute.

Astres de Douala va tenter de réagir, mais Gazelle maîtrise son sujet et ne fera plus aucun faux pas.

C’est un premier succès pour Gazelle en Elite One.