Suisse : Moumi Ngamaleu ouvre (enfin) son compteur

Buteur face à Manchester United (2-1) et le CFR Cluj (3-1) lors des deux sorties en Ligue des champions, Nicolas Moumi Ngamaleu n’avait pas encore trouvé le chemin des filets en championnat cette saison. Il aura fallu attendre la 7e journée et le déplacement sur le terrain de Servette, pour voir l’attaquant camerounais ouvrir enfin son compteur en Super League suisse.

Alors que son équipe tenait tête aux partenaires de Jean-Pierre Nsamé, Jérémy Frick a eu un moment d’absence. Le portier genevois a eu le malheur de relâcher un ballon qu’il devait capter sans peine, avec un Moumi Ngamaleu dans les parages. Pour empêcher l’attaquant camerounais d’ouvrir le score, Frick a commis une bourde. L’arbitre est allé consulter la VAR et n’a eu d’autre choix que de siffler penalty et d’expulser le portier servettien. Ngamaleu s’est fait justice lui-même (0-1, 45e+1) et a inscrit le premier but d’un score fleuve (0-6). Fassnacht a signé un triplé, et Kanga un doublé. Young Boys (17 points) est deuxième au classement, avec 2 points de retard sur le leader, le FC Bale.