Pour espérer venir à bout de l’Algérie et se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde le 29 mars prochain, le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun aura besoin des joueurs les plus en forme du moment. Or, sur ce point justement, il y en a qui manquent cruellement du temps jeu. Présents et souvent même utilisés lors de la récente Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sur le sol camerounais, ils sont devenus de simples « spectateurs » dans leurs clubs respectifs.

Le premier d’entre eux, c’est Martin Hongla. Intéressant pendant la CAN, le milieu de terrain du Hellas Verona cire la banquette depuis son retour en club. Le joueur de 23 ans a déjà manqué quatre matchs consécutifs de Serie A. Un autre milieu de terrain, Pierre Kunde Malong, lui, a disputé 45 minutes avec l’Olympiakos le 9 février en Coupe contre le Panetolikos (3-1). Depuis, il a regardé ses coéquipiers disputer trois matchs de championnat et deux de Ligue Europa, tantôt sur le banc de touche, tantôt absent de la feuille de match. L’autre milieu de terrain qui se trouve dans la même situation se nomme Yvan Neyou. Le joueur de l’AS Saint-Etienne n’a pas fait de liste depuis la fin de la CAN. Et pourtant, son club et Harold Moukoudi un match de Coupe de France et quatre de Ligue 1.

Jérôme Onguéné lui, manque un peu de chance. De retour du Cameroun, le défenseur du RB Salzbourg a été éloigné des terrains en raison d’une blessure. Le joueur de 24 ans qui avait pourtant repris sa place de titulaire dans l’effectif de Matthias Jaissle a déjà manqué 4 matchs, toutes compétitions confondues. Les deux derniers sur la liste sont Christian Bassogog et Clinton Njie. Si le premier n’a plus joué en club depuis le 15 août de l’année dernière, le second lui n’a pas joué sous le maillot du Dinamo Moscou depuis son retour en club début février.